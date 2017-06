Hoe Brussel nog als voorbeeld kan dienen

Even recapituleren: Yvan Mayeur (PS) neemt ontslag als burgemeester van Brussel omdat hij 700 euro netto per maand extra verdiende bij de vzw voor de daklozen. OCMW-voorzitter Pascale Peraita krikte haar loon met zitpenningen op tot meer dan 200.000 euro per jaar.

OCMW-leden van PS en MR verdienen in besturen of koepels van ziekenhuizen jaarlijks tot tienduizenden euro bij. Recordhouder lijkt ene Christophe Pourtois (MR), die volgens Bruzz vorig jaar minstens 100.000 euro verdiende via allerhande mandaten. De waarnemende burgemeester in Brussel is Faouzia Hariche (PS), ook schepen van Onderwijs. Zij heeft onder meer 19.500 euro per jaar extra via de vzw De Brusselse Keukens (instelling voor maaltijdleveringen, iets wat het OCMW ook gewoon zelf kan doen).

Er loopt nu ook een vooronderzoek naar Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en burgemeester van Evere, maar dat zou meer een poging tot wraak zijn uit Mayeur-hoek.

Zo, nu bent u bijgepraat. Dit cijfer nog: het Brussels Gewest en de 19 gemeenten (waaronder Brussel stad) tellen in totaal 166 ministers, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters. Parijs doet het met 42 van zulke uitvoerende mandaten.

Na de schandalen in Luik en Charleroi kunnen Elio Di Rupo en man-van-de-toekomst Paul Magnette alleen maar hopen dat de bodem bereikt is. En dat ze de basis ervan kunnen overtuigen dat een echte vernieuwing mogelijk is. Anders dreigt een implosie zoals bij de socialistische collega’s in Frankrijk.

Met alleen maar geroep over decumuls (politici die niet tegelijk schepen en parlementslid kunnen zijn bijvoorbeeld) zal het niet lukken. Daar liggen mensen niet van wakker. Wel van zelfverrijking, ondoorzichtige structuren, vriendjespolitiek en slecht beleid. Daarvan is er veel voorhanden in Brussel (maar niet alleen daar, zoals we intussen weten).

De Britse historicus Martin Conway spreekt in de New York Times over typisch Belgische instellingen zoals Samusocial: waar publiek geld zowel naar de daklozen gaat als naar de politici in het bestuur: ‘Mayeur deed dit waarschijnlijk alleen maar op een wat buitensporiger schaal dan zijn voorgangers’.

Voor de volgende stappen mag nu niet alleen naar Brussel en de PS worden gekeken. De politieke vernieuwing bij ons, met in de eerste plaats transparantie over wie wat allemaal doet en tegen welke vergoeding, schiet niet op. Dat is op zich bijna net zo beschamend als het vertoon in Brussel.

Brussels Open Vld-schepen Els Ampe zegt dat er een kadaster gaat komen op de site van de stad met alle vzw’s, mandaten en vergoedingen. Dat bestaat blijkbaar nog nergens. Seffens neemt Brussel nog voorsprong op ons in ethisch bestuur!