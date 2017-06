Schotense school in de ban van vosjes op speelplaats

Schoten - De Sint-Ludgardisschool heeft er een attractie bij: sinds kort loopt er geregeld een vossenfamilie over de speelplaats. Directeur Anouck Verstraeten en de leerlingen zijn niet bang. “Niet voederen of aanraken, maar genieten van deze uitzonderlijke taferelen”, adviseert zoogdierenspecialist Diemer Vercayie van Natuurpunt.

De openluchtschool staat al sinds de oprichting dicht bij de natuur. Maar een vos kregen ze de voorbije tachtig jaar nog niet op bezoek daar tussen de groene dennen in Koningshof. Kim Delissen, die bewegingsopvoeding geeft aan de kleuters, is één van de vele juffen die de dieren al gespot heeft. “Ik was met een klasje bezig in de sportzaal toen hij plots over het voetbalveldje voorbij stapte. Ik was verbaasd, maar heb toch nog snel een foto kunnen nemen.”

“Ikzelf heb ze nog niet gezien, maar heel wat leerkrachten en leerlingen wel”, bevestigt Sint-Ludgardis-directrice Anouck Verstraeten de bijzondere uitbreiding van de schoolpopulatie. “Wellicht gaat het om vijf dieren, twee ouders en drie jongen. Sinds vorige vrijdag krijgen we ze geregeld op bezoek, soms schichtig, maar soms ook rustig over de speelplaats stappend of spelend met elkaar.”

“De school moet zeker geen angst hebben, vossen hebben meer schrik van mensen dan omgekeerd”, zegt Dirk Vercammen, milieuambtenaar van de gemeente Schoten. “Er moet wel aandacht besteed worden aan handhygiëne. Wie buiten speelt en iets wil eten: handen wassen. Dat is ook nodig omdat er ratten, muizen en andere dieren rondlopen. Hondsdolheid is zo goed als uitgesloten en de vossenlintworm is een theoretisch gevaar, maar dat kan door deze preventie opgelost worden.”

“Vossen zijn goede opruimers die graag ratten verschalken. Mensen moeten wél zorgen dat hun kippen veilig op stok kunnen. Hok afsluiten, eventueel met een automatisch luikje. Een vossenvrije kippenuitloop kan ook.”