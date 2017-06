Actieplan moet lood-in-bloedwaarden bij kinderen doen dalen in wijk rond Umicore

Hoboken - Er komt een Vlaams actieplan dat de lood-in-bloedwaarden bij kinderen in de wijk Moretusburg in Hoboken, nabij de fabriek van Umicore, naar beneden moet halen.

De wijk Moretusburg kent een lange geschiedenis van loodvervuiling, veroorzaakt door de nabijgelegen fabriek van Umicore. Sinds 1981 test een werkgroep elk half jaar de bloedwaarden van kinderen tussen 1 en 12 jaar.

“Alle kinderen met een loodgehalte boven 10 mcg/dl worden opgevolgd en begeleid”, zegt Vera Nelen, voorzitter van de Medische Werkgroep Hoboken en directeur van het Provinciaal Instituut Hygiëne.

“Loden waterleidingen, nagelbijten of duimzuigen zijn soms verklaringen. Ook verbouwingen waarbij oud loodstof vrijkomt, vormen een risico voor kinderen. Er zijn enkele kinderen met zorgwekkende waarden. Er zijn dus ook extra maatregelen nodig. Die gaan van extra afzuiginstallaties in de fabriek zelf, tot extra onderzoek, het industrieel reinigen van huizen en meer tips voor de bewoners. Er wordt ook een wijkverpleegkundige aangesteld die als contactpersoon optreedt voor de bewoners en extra hulp kan bieden.”

Na dakwerken aan de loodraffinaderij van Umicore, rond de jaarwisseling 2015-2016, werd een piek in de looduitstoot vastgesteld. Dat leidde tot verhoogde lood-in-bloedwaarden en grote gezondheidsrisico’s bij verscheidene kinderen.

Umicore heeft de verhoogde uitstoot onder controle, dat blijkt uit de milieuresultaten van het bedrijf van begin dit jaar, maar om te voorkomen dat dergelijke incidenten in de toekomst nog kunnen gebeuren, is er een Vlaams actieplan zware metalen in de maak, met input van verschillende overheden en ­Umicore.

Bloedonderzoek

En dat actieplan is nodig, want er is te weinig verbetering in de bloedwaarden van de kinderen in de wijk. Dat blijkt uit cijfers van het bloedonderzoek in het voorjaar van 2017 bij 217 kinderen. Bij een derde van onderzochte kinderen ligt het loodgehalte nog steeds boven 5 microgram lood per deciliter bloed (mcg/dl), dat is de maximumwaarde die de Wereldgezondheidsorganisatie oplegt. Zeventien kinderen hebben een waarde van boven de 10 mcg/dl. Dat zijn er twee meer dan bij de vorige meting in het najaar van 2016. Drie kinderen hebben meer dan 20 mcg/dl en bij één van de kleuters in de wijk is zelfs een waarde van 56,51 mcg/dl vastgesteld.

En hoewel de gemiddelde waarde de laatste vijf jaar stabiel blijft, is er wel een stijging van de lood-in-bloed-waarden te merken in zone 1, het gebied het dichtst bij de loodraffinaderij van Umicore. Daar ligt het gemiddelde op 9,18 mcg/dl.