Alpaca’s nemen stress weg

Essen - Therapie met paarden kennen we inmiddels, maar therapeute Karen Verheyden kiest liever voor iets kleinere viervoeters. Haar alpaca’s helpen kinderen en volwassenen tot rust te komen en mentale drempels over te stappen. Daarnaast staan er ook yoga en mindfulness op de planning.

Therapeute Karen Verheyden is gespecialiseerd opvoedster. Ze werkt als creatief en hippotherapeute en maakt graag gebruik van mindfulness voor kinderen. Daarbij biedt ze nu ook alpacatherapie aan. “Ik heb altijd graag hippotherapie gegeven (therapie met paarden, red.)”, legt Karen uit. “Maar een tijdje geleden ben ik op vakantie in contact gekomen met alpaca’s. Het was een heel bijzondere ontmoeting die me altijd zal bijblijven. Boven in de bergen was net een alpacababy geboren. De moeder stond me toe dat ik het kleintje op mijn schoot hield. Ik was gecharmeerd door de zachtaardigheid van deze dieren. Thuis ben ik op zoek gegaan naar meer informatie. Zo kwam ik te weten dat alpacatherapie in Duitsland heel populair is. Het deed me besluiten om ook hier in België deze therapie aan te bieden.”

Oefenen met de dieren

Karen werkt vooral met kinderen en jongeren, maar ook volwassenen kunnen bij haar terecht. “Samen met de cliënt kijken we wat ik en de dieren kunnen betekenen. Tijdens het intakegesprek tast ik af of de persoon zich goed voelt bij deze therapie. Daarna formuleren we doelstellingen die we omzetten in interventies met de dieren. Het kan om uiteenlopende thema’s gaan, van assertiviteit opbouwen tot stressreductie of je frustratietolerantiedrempel verhogen. Omdat je op een indirecte manier werkt, kunnen moeilijke onderwerpen op een laagdrempelige manier naar boven komen. Er wordt een opening gemaakt doordat cliënten vooral met het dier bezig zijn. Daar speel ik op in.”

“Kinderen kijken er echt naar uit”, gaat Verheyden verder. “De feedback die ik van ouders krijg is positief. Ze merken vooruitgang bij hun kinderen. Ik merk dat zelf ook in de therapie. Omdat de kinderen kunnen oefenen in een veilige, vertrouwde setting komen ze tot rust, hebben ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze bepaalde drempels beter overwinnen. De volgende stap is hun ervaring uitproberen in het echte leven.”

Personen met een mentale beperking kunnen ook bij Karen terecht. “Zij hebben veel deugd aan het snoezelen met de dieren”, zegt de therapeute. “Met andere cliënten werk ik dan weer een ander parcours uit. Ook de dwerggeitjes Vlokje, Knabbel en Babbel worden soms in de therapie betrokken. Het is een therapie die meestal een langere tijd loopt. Je moet echt een band opbouwen met het dier om tot goede resultaten te komen. Vanaf vijf tot tien ontmoetingen merk je al een positieve verandering. Maar een eenmalige workshop behoort trouwens ook tot de mogelijkheden. Zo zijn we bezig met het uitwerken van yoga met de geitjes en alpaca’s, wandelingen met de alpaca’s en mindfulness.”

www.tpagadderke.be