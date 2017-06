Elke kind leest elke dag halfuurtje in eigen boek

Essen - In het basisonderwijs wordt elk jaar de beste boekenjuf of -meester gekozen. Zorgjuf Karen Peeters van basisschool Vincentius in Horendonk viel dit jaar in de prijzen met het LIST-project.

De verkiezing is een initiatief van de Groep Kinderboekenuitgevers (GroKi) en wordt georganiseerd door Groep Algemene Uitgevers en Canon Cultuurcel, in samenwerking met Boek.be, Klasse en het cultuurcentrum van Deurne. De prijs is een blijk van waardering voor leerkrachten die elke dag werken met kinderboeken in de klas.

“We hebben onze zorgjuf Karen Peeters (37) voorgedragen, omdat ze coördinator is van ons LIST-project. LIST staat voor Lezen IS Top”, zegt directeur Frank Neelen. “Het was fijn te vernemen dat ze geselecteerd was en kans maakte op de hoofdprijs.”

Verbluffende resultaten

Juf Karen is een echte zorgjuf. Naast de extra begeleiding die ze aan kinderen geeft, heeft ze het LIST-project opgestart in de school. “LIST werd uitgewerkt door het ministerie van Onderwijs in samenwerking met de universiteit van Utrecht”, zegt juf Karen. “Het systeem houdt in dat elk kind in onze school elke dag op hetzelfde uur een halfuurtje leest in een zelfgekozen boek.’’

De zorgjuf leidt dat halfuurtje in met een voorbereidend lesje dat vijf minuten duurt en waarbij een bepaald onderwerp aan bod komt. De kinderen moeten dan naar het onderwerp in hun eigen boek zoeken. “Op die manier gaan ze heel gericht en geconcentreerd lezen. Uiteraard is het belangrijk dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau werkt.”

“De resultaten van LIST zijn verbluffend”, zegt directeur Neelen. “Het leesniveau gaat er enorm op vooruit en zelfs kinderen met dyslexie presteren beter. Het is ook fijn om te zien hoeveel leesplezier de kinderen nu hebben.”

Uit tachtig inzendingen werden vier leerkrachten gekozen. Els Van der Perre van Regina Assumpta in Anderlecht ging met de hoofdprijs naar huis. Juf Karen eindigde samen met Peggy Cornelis van de Balderschool in Berlaar en Kurt De Belder van Sint-Eduardus in Schoten op een gedeelde tweede plaats. Ze kregen alle drie liefst 57 boeken voor de schoolbibliotheek.

Niet de hoofdprijs

“Ze won geen hoofdprijs, maar dat neemt niet weg dat juf Karen een absolute winnaar is, waar we heel fier op zijn”, zegt de directeur. “Bovendien verschijnt er bij de start van het nieuwe schooljaar een interview met juf Karen in een speciale editie van Beste Boekenjuf/Boekenmeester van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.”

www.vinho.be