Foorkramers halen slag thuis: langer doorgaan op vrijdag en zaterdag

Borgerhout / Antwerpen - De Sinksenfoor is sinds dit weekend een uur langer open op vrijdag en zaterdag. “Tijdens de ramadan komen heel wat bezoekers pas laat naar de kermis. Voor hen is dit dus extra goed nieuws”, zegt foorkramer Jean-François Vlasselaerts.

Tot nu toe was de foor in de week open tot middernacht en op vrijdag en zaterdag tot 1u. Daar komt nu verandering in. Het schepencollege besliste vrijdag dat het sluitingsuur op vrijdag en zaterdag met een uur wordt verlaat.

“De foorbonden stelden vast dat er door de grote opkomst dit jaar nog veel bezoekers aanwezig waren tegen sluitingstijd. Ze vroegen daarom aan het stadsbestuur om een uur langer open te mogen blijven op vrijdag en zaterdag, tot 2u. De stad is verheugd met het succes van de Sinksenfoor. Het college heeft daarom beslist in te gaan op de vraag van de foorkramers”, zegt Johan ­Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “De politie en het stedelijk buurttoezicht blijven uiteraard wel een oogje in het zeil houden. Ze zijn op het terrein aanwezig voor bezoekers en foorkramers, en om de leefbaarheid en veiligheid te verzekeren.”

Jean-François Vlasselaerts, zevende generatie foorkramer en één van de bekende figuren van de Sinksenfoor, is verheugd met de beslissing. “Zeker omdat de Sinksenfoor dit jaar samenvalt met de ramadan. Daardoor komen veel mensen pas laat aan, omdat ze dan pas mogen eten. Het was erg sneu dat we hen dan om 1u met een lege maag naar huis moesten sturen. Ook voor hen is dit dus goed nieuws.”