Klein-Willebroek maakt zich op voor volledige heraanleg

Willebroek - Samen met Aquafin en Pidpa plant de gemeente Willebroek ingrijpende wegenis- en rioleringswerken in vijf straten in Klein-Willebroek. De hele klus duurt van augustus 2017 tot eind juni 2018 en kost 2,1 miljoen euro.

“De rioleringswerken moeten ervoor zorgen dat het hemel- en vuilwater gescheiden worden. Dan kunnen we het vuilwater afleiden naar een nieuw waterzuiveringsstation”, legt burgemeester Eddy Bevers (N-VA), bevoegd voor Openbare Werken, uit. De bewoners werden via een presentatie door alle betrokken instanties al ingelicht over de gang van zaken.

Van 19 tot en met 30 juni, voert Aquafin voorbereidende werken uit aan de drempel op de Antwerpsesteenweg, waar een toegang naar de nieuwe kleinschalige waterzuivering in de Dwarsdijk komt. Er wordt een alternatieve tijdelijke weg – geen omleiding – over de berm aangelegd.

De werken worden uitgevoerd in vijf straten: op de Antwerpsesteenweg, vanaf de wegversmalling (zie foto) tot het kruispunt met de Volksstraat, in de Volksstraat (het deel richting Dwarsdijk), de Dwarsdijk, de Schoolstraat en in de Westvaartdijk (het deel voorbij de Schoolstraat). Deze rioleringswerken passen binnen het afkoppelingsproject van Aquafin (Dwarsdijk) en van Pidpa (de overige straten).

Hinder blijft beperkt

De gemeente maakt van de werkzaamheden gebruik om ook de volledige bovenbouw van deze straten aan te pakken. “Voor de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk betekent dit een heraanleg van de bestaande toestand. In de Schoolstraat worden de parkeerplaatsen en de berm langs de even zijde van de straat opnieuw aangelegd.”

De werken beginnen na de bouwvakantie in augustus in de Dwarsdijk, zodat de hinder voor de rest van Klein-Willebroek beperkt blijft. Nadien volgen de Volksstraat (start begin september) en Antwerpsesteenweg (start eind september) om met deze drie straten klaar te zijn eind 2017.

In 2018 volgen nog werkzaamheden in de Westvaartdijk en Schoolstraat. Er wordt begin januari begonnen in de Schoolstraat en half maart met de Westvaartdijk. Het einde van deze werken is gepland tegen de bouwvakantie van 2018. Afhankelijk van de fasering en welke straten worden aangepakt, zijn er plaatselijke omleidingen. “De nieuwe wegenis en riolering kosten ongeveer 2,1 miljoen euro, het gemeentelijk aandeel bedraagt 222.000 euro.”