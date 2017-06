Chaos aan terminal DP World: “Nooit meegemaakt”

De aanhoudende problemen op de terminal van DP World in het Deurganckdok hebben vrijdag een hoogtepunt bereikt. Door computerproblemen werd de terminal de hele voormiddag gesloten. Daardoor konden truckers hun container niet ophalen of afzetten en ontstonden enorme wachttijden.

“Nooit meegemaakt”, zuchtte een topbedrijf vrijdagmiddag. “Geen enkele terminal werkt naar behoren, maar bij DP World is het nu echt de catastrofe. Het is daar al maanden een ramp. Niet alleen voor de transporteurs, maar ook voor de binnenvaart. Het werkt daar gewoon niet. De wachttijden lopen onwaarschijnlijk hoog op en de terminaluitbaters – niet alleen DP World – verwachten dat wij de kosten daarvan dragen.”

“Systeemproblemen”

Al kort na 7u liet de directie van de Antwerp Gateway – de terminal van DP World aan het Deurganckdok – weten “ernstige systeemproblemen te hebben aan de landzijde”. Maar rond 8u zou alles in orde zijn. Keer op keer werd een ‘reset’ geprobeerd, maar rond 8.30u moest de terminal meedelen dat de poorten tot de middag zouden worden gesloten. Honderden vrachtwagens – al ter plaatse of onderweg, maar netjes aangemeld – werden daardoor geconfronteerd met eindeloze wachttijden. Op de redactie liepen er tientallen mails van woedende truckers en transporteurs binnen met foto’s van tickets die de verwachte wachttijden gaven: 350 minuten, 530 minuten en als absolute topper een vrachtwagenchauffeur die te horen kreeg dat hij nog 746 minuten geduld zou moeten hebben. Of 12,5 uur, meer dan een werkdag.

Misnoegde transportfirma’s zeiden dat ze wegens “de aanhoudende/verslechterde situatie op kaai 1700 hadden beslist voorlopig alle transporten van of naar kaai 1700 on hold te zetten”. “Wij krijgen geen mensen meer gemotiveerd om dit werk uit te voeren.” Interne mails waren overduidelijk: “We gaan vandaag niet meer afzetten en ophalen op kaai 1700.” “We hebben net al onze trucks voor 1700 teruggeroepen.” “Dit is niet meer houdbaar. De wachttijden lopen momenteel op tot drie uur en langer.”

“De maat is vol”

Tal van transporteurs kondigden aan dat ze voortaan alle uren boven één uur wachttijd aan hun klanten zullen doorrekenen.

In een mededeling kondigden de vakorganisaties van de transporteurs even later aan dat “de maat vol is”, want elk uur wachten kost gemiddeld zowat 77,98 euro en “de onderhandelingen met DP World hebben weinig soelaas gebracht”. Febetra, TLV en UPTR riepen hun leden op om “de wetsbepaling dat niet onder de kostprijs mag worden gewerkt, na te leven. Met andere woorden: de uren aan te rekenen.

Ook de Antwerpse expediteurs, verenigd in VEA, reageerden heftig. “Met een overleg op 27 juni poogt men ons even te sussen”, aldus voorzitter Johan Proost. “De wachttijden lopen op tot 500 minuten. Ook vorige week en donderdag waren er al problemen. Dit schaadt de reputatie van de haven enorm. Deze kosten mogen noch op de expediteurs, noch op de transporteurs worden afgewenteld.”