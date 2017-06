Belgische volleybalmannen verliezen spannende interland tegen Canada

De Belgische nationale mannenvolleybalploeg (FIVB-18) heeft zondag in de Antwerpse Lotto Arena net niet kunnen winnen van Canada (FIVB-8). De Red Dragons verloren in de Wereldgroep van de World League hun zevende toernooiwedstrijd met 2-3. De setstanden waren 23-25, 13-25, 26-24, 25-22 en 10-15.

Canada begon het beste aan de partij, en liep uit naar 0-2. Maar de Red Dragons rechtten hun rug, en brachten de stand na twee spannende sets naar 2-2. In de tiebreak trokken de Canadezen uiteindelijk toch nog aan het langste eind.

Twee weken geleden in het Servische Novi Sad waren de Belgen nog te sterk voor titelverdediger Servië (3-0/FIVB-10) en de Verenigde Staten (3-1/FIVB-3), nadat ze de campagne begonnen waren met een 2-3 nederlaag tegen Canada. Afgelopen weekend gingen de troepen van bondscoach Vital Heynen in de Iraanse hoofdstad Teheran met een vijfsetter onderuit tegen het gastland (FIVB-7), klopten ze Argentinië (FIVB-6) met 3-2 en verloren ze van Servië met 3-0.

Na zeven wedstrijden - drie zeges en vier nederlagen - staan de Belgen met 11 punten voorlopig op de vijfde plaats (op twaalf ploegen) in de stand. De Red Dragons krijgen dit weekend in Antwerpen nog Frankrijk (FIVB-9) en Italië (FIVB-4) voorgeschoteld. Een plaats bij de Final 6 van begin juli in Brazilië staat op het spel.