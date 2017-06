Acrobate voert halsbrekende stunts uit met haar tanden als enige houvast

Een Amerikaanse acrobate hing donderdag 91 meter boven de Niagarawatervallen en voerde enkele halsbrekende stunts uit waarbij haar tanden en tenen de enige houvast waren. De vrouw deed met haar acrobatisch staaltje een gooi naar het wereldrecord, dat ze op spectaculaire wijze brak.

Erendira Wallenda is de echtgenote van Nik Wallenda, een wereldberoemde Amerikaanse acrobaat die vijf jaar geleden bekendheid verwierf door al koorddansend de Niagarawatervallen over te steken. Erendira moet echter niet onderdoen voor haar man en bewees dat door te tonen dat ze over een ijzeren kaak en stalen zenuwen beschikt.

Donderdagochtend steeg de artieste per helikopter op en vloog ze naar de Niagarawatervallen, waar ze 91 meter boven de grond bengelde. Wallenda deed eerst enkele acrobatische kunstjes, voordat ze zich vastbeet in een mondstuk dat aan de helikopter vast hing. De waaghals bleef vervolgens met enkel haar tanden in het niets hangen, voordat ze veilig en wel weer landde. “Er was meer wind dan verwacht”, vertelde de acrobate en wereldrecordhoudster aan de verzamelde journalisten. “Maar ik werd rustig door aan de training in mijn tuin te denken.”

Erendira Wallenda wilde met haar poging het wereldrecord verbreken en snoepte met haar opmerkelijke stunt het record af van niemand minder dan haar echtgenoot. Hij voerde in 2011 een gelijkaardige stunt uit, maar deed dat op slechts 61 meter hoogte.