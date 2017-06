Flandria kan toch hele zomer varen

Antwerpen - Er is een oplossing gevonden voor de rondvaarten van de vernieuwde Flandria 24. Die mag het ponton aan Het Steen in Antwerpen dan toch gebruiken.

Even zag het er begin deze week naar uit dat de doorstart van de door designer Axel Enthoven gerenoveerde Flandria in het water zou vallen. Heel wat mensen hadden al rondvaarten op de Schelde geboekt, maar eigenaar Philip De Prest stelde plotseling vast dat zijn Flandria 24 eigenlijk geen vergunning had om vanaf het aloude ponton vlak bij Het Steen in Antwerpen te vertrekken.

Hooguit vijf minuten wachten

Woensdag raakte al bekend dat er voor de afvaarten van deze maand geen problemen zouden zijn. Na overleg met alle betrokken diensten kon stadshavenmeester Werner Weijts nu ook voor langere tijd het licht op groen zetten. Op het 90 meter lange ponton komt er een vaste en duidelijk aangeduide afmeerplaats voor het veer, dat vanaf 1 juli vaart tussen rechteroever en Linkeroever. Daarnaast is er ruimte voor de waterbus, maar Flandria (en eigenaars van andere rondvaarboten) kunnen daar eveneens afmeren. Als er moet worden gewacht, zal dat hoogstens vijf minuten zijn.

“De stadshavenmeester heeft me dit inderdaad meegedeeld”, reageert Philip De Prest, uitbater van Flandria. “Ik weet niet of dit nu ook nog officieel moet worden bevestigd, maar dit stemt me alvast zeer hoopvol.”