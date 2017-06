Wat te doen bij vlekken van zonnebrandcrème?

Zonnebrandcrème kan lelijke bruine vlekken op je lichte zomerkleren achterlaten. Een paar trucjes waarmee je kunt proberen de vlek te verwijderen.

- Smeer de vlek in met groene zeep en wat warm water en laat een paar uur intrekken. Wrijf dan over de vlek, maar zorg dat je de stof niet beschadigt. Het is mogelijk dat je het stuk daarna nog een paar keer moet wassen in de wasmachine.



- Dep de vlek met wasbenzine en was het kledingstuk dan in de wasmachine.



- Spuit glansspoelmiddel (wat je in de vaatwasser gebruikt) op de vlek en laat een paar uur intrekken. Was het kledingstuk dan in de wasmachine.



- Voor vlekken die veroorzaakt zijn door zonnecrème met een zelfbruiner, kun je het beste een speciale vlekkenverwijderaar voor ‘vocht, planten en inkt’ gebruiken.



- Vetvlekken van zonnebrandolie dep je eerst met afwasmiddel of shampoo. Was het kledingstuk dan in de wasmachine.

Meer schoonmaaktips vind je in De Grote Schoonmaak Bijbel, een uitgave van Lannoo en Het Poetsbureau.

Nog een vraag over schoonmaken? Kijk op www.poetsbureau.be/vraag-het-aan-Liesbeth