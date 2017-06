Onschuldig grapje op luchthaven gaat het internet rond

Een grapje van een Twitteraar gaat het internet rond omdat het net zo onschuldig als hilarisch is. Wie deze zomer een vliegreis plant en nog wat printbare stickervellen thuis heeft liggen: lees zeker verder.

“Mijn eerste stopcontactsticker hangt!”, tweet Dave terwijl hij in de luchthaven van Miami op zijn vlucht wacht. Op foto’s is te zien hoe hij een eenvoudig, maar geniaal grapje probeert uit te halen. Met een sticker waarop een stopcontact is geprint, hoopt hij omstanders te misleiden om de stekker van hun smartphone in de volstrekt stroomloze zuil te duwen.

First outlet sticker is up. pic.twitter.com/awJEOxpzjq — Just Basic Dave (@JustBasicDave) 14 juni 2017

Of het grapje werkt, zie je in de video bovenaan dit stuk. Wat alvast zeker is, is dat veel Twitteraars dit grapje beschouwen als een misdaad tegen de menselijkheid.

“Hiervoor word je neergeschoten, ok?” schrijft iemand.

You'll get shot for this ok? pic.twitter.com/YRruFWP2u0 — CareBear (@4everRnbGenius) 15 juni 2017

“Dit is terrorisme”, vindt iemand anders.

this is terrorism omfg — syntact (@IAmSyntact) 15 juni 2017

“Wat voor een monster doet nu zoiets?”