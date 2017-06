Charles Michel eet hotdogs met Trudeau in Canada: “Onze frieten zijn beter”

Charles Michel en zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien hebben vrijdagmiddag met de Canadese premier Justin Trudeau en diens partner hotdogs en poutine gegeten aan een foodtruck in Ottowa. Poutine is een Canadees gerecht met frieten, kaas en vleessaus. “Onze frieten zijn beter”, grapte Michel na afloop op Twitter.

Beide koppels lunchten aan een picknicktafel in een park in de Canadese hoofdstad. Daarna hadden de premiers nog een onderhoud van 45 minuten.

“Het is een enorm genoegen om eerste minister Michel hier in Ottawa te ontvangen”, zei Justin Trudeau. “We kunnen het al een hele poos erg goed vinden met elkaar. We komen uit dezelfde generatie, hebben hetzelfde perspectief en een gelijkaardig engagement naar Europa en de rest van de wereld toe.”

Het is altijd aangenaam om met vrienden aan tafel te zitten als er over de grote internationale uitdagingen moet worden gepraat, gaf Trudeau nog aan. “Charles maakt daar zeker deel van uit.”

Volgens Michel hebben beide staatsleiders dezelfde ambities voor de veiligheid, de vrijheid en de basiswaarden. Hij wees erop dat ze veel hebben samengewerkt bij de redding van het vrijhandelsakkoord tussen Canada en Europa, het CETA-verdrag.