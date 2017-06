Overvallers spurten weg uit gevangenis na wandeling

Hoogstraten - Twee jonge overvallers zijn donderdagavond ontsnapt uit de gevangenis van Hoogstraten. Thomas Zaugg (24) uit Antwerpen en de Bosniër Sebastian Bedjetovikj (25) zetten het na de wandeling op een lopen.

De twee kompanen verbleven nog geen maand in Hoogstraten. Ze zaten in dezelfde cel, nadat ze de maanden voordien apart hadden doorgebracht in gesloten gevangenissen. Door hun goed gedrag en met het oog op hun re-integratie in de maatschappij werden ze ondergebracht in Hoogstraten, gekend om zijn open regime.

Het bleek een foute keuze, want de twee beraamden in hun cel een ontsnappingsplan. “Op het einde van de wandeling zijn ze beginnen spurten en langs de aanpalende boerderij naar de Gelmelstraat gelopen”, zegt een bron. “Daar stond een derde kompaan hen op te wachten in een wagen.”

De twee waren gisteravond nog steeds spoorloos. De familie van Zaugg zei, net als zijn advocaat Kris Luyckx, van niets te weten.

Zaugg werd in maart 2016 veroordeeld tot vijftig maanden cel voor drie gewapende overvallen in Mortsel en Hove. Zo bedreigde hij een vrouw met een vuurwapen aan een bankautomaat, overviel hij een apotheker en pleegde hij een gewapende carjacking. Zaugg werd ook al veroordeeld tot dertig maanden cel voor een overval op de Carrefour Express in Poppel.

Sebastian Bedjetovikj (25) werd in januari 2014 veroordeeld tot veertig maanden cel. Hij overviel een krantenwinkel in Deurne.