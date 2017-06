Waakzaamheid nadat man twee meisjes had aangesproken aan school

Sint-Katelijne-Waver - Een man in een bestelwagen heeft donderdagochtend twee tienermeisjes aangesproken met de vraag om mee te rijden met hem. Dat gebeurde vlak bij de basisschool Dijkstein. De school heeft alle ouders op de hoogte gebracht.

Twee meisjes (14 en 16) wandelden donderdagochtend van hun woning naar een bushalte vlak bij Dijkstein. “Ze zijn tijdens hun wandeling aangesproken door een man in een bestelwagen die voorstelde om mee te rijden met hem. Daar zijn de meisjes niet op ingegaan, maar ze hebben wel melding gemaakt van het voorval”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.

Of de man in kwestie effectief kwade bedoeling had, is volgens het parket niet duidelijk.

Mailtje

De meisjes liepen wel geen school in de buurt, maar de schooldirectie van Dijkstein heeft ondertussen wel alle ouders ingelicht. In een mailtje wordt aangeraden om verdachte situaties onmiddellijk aan de politie te melden.

Aan de leerlingen wordt gevraagd om altijd rechtstreeks naar school te komen en op het einde van dag ook rechtstreeks naar huis te gaan. De school roept de ouders ook op om hun kinderen op het hart te drukken niet mee te gaan met mensen die ze niet kennen.

Verband?

De voorbije twee weken waren er al enkele soortgelijke incidenten in de Kempen. Telkens was er sprake van een man in een bestelwagen die jonge kinderen aansprak. Of het om dezelfde man gaat als in Sint-Katelijne-Waver, is maar zeer de vraag. Nu was sprake van iets oudere meisjes in vergelijking met de andere feiten. “Bovendien zag één van de meisjes er heel volwassen uit voor haar leeftijd”, zegt Claessens.