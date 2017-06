Philos is Griekse brasserie en soms danstent

Antwerpen - Met Philos heeft de stad er een Grieks restaurant bij. ’s Avonds gooit de Griekse brasserie wel eens de maskers af en wordt het een danstent.

Vangelis Bambarakos opende zijn Philos op de hoek van de Bolivarplaats en de Gijzelaarstraat op een van de zonnigste plekken van ’t stad: alsof het terras rond de zon draait. “Ik wist het al lang: dit is de allerbeste plek om een restaurant te openen”, zegt Vangelis. Toen hij een bordje met ‘te huur’ zag hangen, twijfelde hij niet. “Ik heb de zaak gewoon op instinct overgenomen. Een telefoontje naar mijn neef in Griekenland loste veel op. Hij stuurde prompt twee Griekse koks: Aris en Jannis.”

De gasten die ik ‘s middags zag, hadden allen van ver of dichtbij te maken met het gerechtshof. Ze kregen gerechten die niet al te exotisch zijn en die je in een doorsnee Griekse brasserie zou vinden. Herkenningspunten genoeg.

“Specialiteiten zijn er niet. Nogmaals, alles is vers. Of toch: de desserts die maak ik zelf: schrijf het niet op, maar mijn tiramisu is gewoon de beste”, fluistert Vangelis.

Op tafel dansen

Een keer of twee per maand vervelt het restaurant ’s avonds tot een plek waar op de tafel mag worden gedanst. “Ten minste als de klanten dat willen.”

Bij die gelegenheden bestelt Vangelis een vriend die live muziek komt maken. De sirtaki ontbreekt zelden en dat weten ook vaste klanten. Een van hen is de 95-jarige mister Vasilis, die de dans steevast opent. “De gratie die van hem uitgaat: respect.”

www.philosantwerp.be, Bolivarplaats 1