Besparing van 6.000 euro in Londense woontoren zet kwaad bloed bij inwoners

Het materiaal dat werd gebruikt in de aluminium panelen en de isolatie voor de buitenkant van de Grenfell Tower, was de goedkopere en een meer brandbare versie van de twee mogelijke opties. Dat heeft een onderzoek naar de leveringsketen van de materialen uitgewezen. Die besparing van amper 6.000 euro heeft nog meer kwaad bloed gezet bij de inwoners van Londen, die vrijdagavond het districtshuis bestormd hebben.

John Cowley, directeur van Omnis Exteriors, bevestigt aan The Telegraph dat zijn bedrijf de panelen maakte, die gebruik werden bij de bekleding van de Londense toren. De bedrijven die Grenfell Tower renoveerden vroegen Omnis Exteriors om zogeheten Reynobond PE-bekleding te voorzien in plaats van Reynobond FR-bekleding. De PE-versie bestaat deels uit kunststof en is 2 pond per vierkante meter goedkoper dan de FR-versie. Deze laatste variant zou echter een veel veiligere optie zijn geweest, aangezien FR staat voor ‘fire resistant’. Maar die is wel 6.000 euro duurder.

Door de snelheid waarmee het vuur zich verspreidde in de toren, richt het onderzoek zich onder meer op de panelen. Er wordt vermoed dat de vlambare kunststof binnenkant van de platen de enorme brand heeft gevoed. Verder wordt onderzocht of de barrières tussen de bekleding op elk verdieping naar behoren zijn geïnstalleerd. Deze barrières moeten ervoor zorgen dat een brand niet overslaat naar een andere verdieping. Ook wordt er gekeken naar eventuele gaten die overbleven na de renovatie en waardoor het vuur zich kon verspreiden.

Bij de enorme brand kwamen zeker 30 personen om het leven. Verwacht wordt dat dat aantal nog zal stijgen.

Foto: EPA

Districtshuis bestormd

Tientallen betogers zijn vrijdagavond het districtshuis van Chelsea en Kensington in London binnengevallen. Zij eisen een grondig onderzoek en gerechtigheid na de dodelijke brand in de Grenfell Tower.

Met spandoeken en plakkaten baanden ze zich een weg door de ingang van het stadhuis. Ze riepen “wij willen een onderzoek” en “wij willen gerechtigheid”. In het gebouw ontstonden al snel vechtpartijen met de politie en bewakingsagenten.

Foto: EPA