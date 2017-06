Bakker gooit met bezem naar gangster, boef kan toch ontkomen met kleine geldsom

Boom - Een gemaskerde kerel heeft een overval gepleegd op bakkerij Leopold. Om zijn eisen kracht bij te zetten loste hij twee schoten met zijn alarmpistool. Uiteindelijk kon de man een kleine geldsom stelen.

De overvaller sloeg afgelopen woensdag toe bij bakkerij Leopold in de Wilgenstraat. Op dat ogenblik waren er geen klanten in de zaak en was bakker Jassin Iben Hach de ruimte achter de winkel aan het poetsen. “De overvaller kwam binnen en liep meteen naar de achterkamer. Wellicht vermoedde hij dat mijn moeder daar aan de slag was. Toen hij mij zag richtte hij zijn wapen in mijn richting en riep dat ik het geld moest geven. Om duidelijk te maken dat het menens was vuurde hij een schot af. Ik sprong weg maar had snel door dat het om een alarmpistool ging. Anders had hij mij moeten raken”, vertelt Jassin. “Ik heb mijn bezem genomen, heb ermee uitgehaald en heb die in de richting van de man gegooid. Daarop vuurde hij een tweede schot af en bleef geld eisen.”

Uiteindelijk liep Jassin naar de winkelruimte en zette de geldlade van de kassa op de toog. De man kon alles samen amper honderd euro buit maken. “Dat was de startkassa. We laten ook nooit veel geld in de kassa. Temeer omdat er de jongste maanden al verscheidene overvallen zijn gepleegd in de onmiddellijk omgeving. Zeven in totaal.”

Achterna gelopen

Na de overval rende de overvaller naar buiten en spurtte richting park. Jassin zette de achtervolging nog in maar wellicht is de overvaller op een bromfiets of scooter in de buurt gesprongen. “Nauwelijks enkele minuten later kwam een vriend langs. Moest die iets vroeger gekomen zijn, dan hadden we de overvaller gehad. We zijn nog wat beginnen rondrijden in de buurt maar hebben de boef niet meer gevonden.”

De politie is met een onderzoek gestart maar voorlopig is er van de overvaller geen enkel spoor. Opvallend is dat alle overvallen van de jongste weken in de onmiddellijke omgeving van de A12 gebeuren. Toch komt de beschrijving van de dader of daders niet altijd overeen. Dat zou erop kunnen wijzen dat er meerdere overvallers actief zijn. Of dat enkele jongeren in verschillende samenstellingen overvallen plegen.