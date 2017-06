Hostel geopend op meest radioactieve plaats ter wereld

Dertig jaar na de kernramp in Tsjernobyl boomt het toerisme in de Oekraïense stad. Om alle toeristen te kunnen opvangen, opende eerder deze maand een eerste hostel zijn deuren nabij de radioactieve zone.

Hostel Polissya werd op initiatief van de Oekraïense overheid ingericht in een voormalige Sovjetslaapzaal, op zo’n vijftien kilometer van de getroffen kerncentrale. Momenteel worden zo’n vijftig bedden beschikbaar gesteld aan toeristen, maar er zijn plannen om dat aantal te verdubbelen.

Een bed boeken in de hostel kan evenwel enkel via een erkende touroperator in Kiev. Gasten hebben evenwel toegang tot de radioactieve zone, desolaat gebied sinds de ramp in 1986, maar enkel voor een korte periode en steeds vergezeld van een gids. ‘Ze worden aangeraden om nergens te gaan zitten en zeker niets aan te raken, en worden bij het verlaten gecontroleerd op radioactieve deeltjes’, klinkt het.

Vooral een kermis in Pripjat, de stad waar de werknemers van de kerncentrale samen met hun gezinsleden woonden, waarvan de officiële opening gepland stond vier dagen na de ramp, blijkt enorm populair bij toeristen. De reactor zelf blijft verstopt in een sarcofaag van staal en beton, samen met enorme hoeveelheden uranium en plutonium.

De eerste gasten voor de hostel, die vorige week opende, kwamen onder meer uit Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Denemarken. Deze hostel is overigens niet de enige plaats waar toeristen kunnen overnachten. Een aantal gebouwen in de omgeving werden ook al opgeknapt tot kleine hotels.