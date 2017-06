Unieke Belgische bibliotheek ontdekt die 150 jaar lang onaangeroerd bleef

Een bibliotheek van een ‘Franse intellectueel’ die tijdens de Franse Revolutie naar Bouillon vluchtte, wordt volgende week integraal geveild. Het gaat om 182 zeldzame boeken en voorwerpen uit de achttiende en negentiende eeuw die zo’n anderhalve eeuw onaangeraakt lijken te zijn. De eigenaar had een voorliefde voor geografie, etnografie en exotiek. Na zijn dood ging de deur van de bibliotheek dicht en bleef alles intact.

Foto: Godts

Het is zonder twijfel de droom van elke boekenverzamelaar: binnenstappen in een authentieke achttiende eeuwse bibliotheek uit Bouillon waarin bijna tweehonderd jaar geen boek meer werd aangeraakt. Het overkwam een Belgische expert van het Brusselse veilinghuis Henri Godts. Hij ontdekte de verborgen parel als bij toeval na een gouden tip van de nabestaanden.

Ronduit unieke poort naar het verleden

“Ronduit uniek. Men heeft er de deur achter zich dichtgetrokken en vervolgens heeft niemand die boeken ooit nog aangeraakt”, klinkt het bij de veilingmeester. “Toen ik de deur van de bibliotheek voor de eerste keer open trok, was ik aangenaam verrast van de authenticiteit en de achttiende eeuwse atmosfeer die er hing. Het heeft me zeker twee dagen gekost om alles gedetailleerd te kunnen inventariseren. Ik heb elk boek in mijn handen gehad en ben daarbij heel voorzichtig te werk gegaan om niets te beschadigen.”

Godts stootte er op een rijke verzameling met 182 uiterst zeldzame boeken uit de 18e en 19e eeuw met uitzonderlijk gedetailleerde beschrijvingen van landen en streken, volkeren en culturen van de meest exotische locaties. Ook het meubilair zoals de tafeltjes, stoelen en zetels zijn minstens 150 jaar oud en quasi onaangeroerd gebleven.

Foto: Godts

Teletijdmachine

“Het gebeurt uiterst zelden dat je zo’n authentieke bibliotheek terugvindt. Het is alsof je in een teletijdmachine naar de 18e eeuw gekatapulteerd wordt. De boeken zijn stuk voor stuk in goede staat bewaard en zien er nog uit zoals ze destijds van de pers gerold zijn, in hun oorspronkelijke papieren kaft.”

Na tweehonderd jaar geeft de bibliotheek uit Bouillon voor het eerst haar geheimen prijs. De volledige bibliotheek - geschat op een bedrag tussen de 35.000 euro en de 50.000 euro - gaat op 20 juni onder de hamer in Brussel. Van wie de bibliotheek precies is, mag van de familie niet bekendgemaakt worden. Verwacht wordt dat er zowel uit binnen- als buitenland heel wat kopers interesse zullen tonen.