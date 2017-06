Brand in bijgebouw van woning in Schriek

Heist-op-den-Berg - Er brak vrijdagnamiddag brand uit in een bijgebouw aan een woning op de Gommerijnstraat in Schriek (Heist-op-den-Berg). De post Putte van Brandweerzone Rivierenland kwam ter plaatse als snelste hulp. Er vielen geen gewonden.

De brandweer had de brand snel onder controle. Na de bluswerken aan het bijgebouw werd de eigenlijke woning nog geventileerd. “Op het ogenblik van de feiten was de bewoner thuis”, zegt kapitein Tim Jacobs van de Putse brandweerpost. “In de woning waren ook enkele huisdieren aanwezig. De bewoner ademde wat rook in toen hij op zoek ging naar zijn dieren, maar moest niet naar het ziekenhuis.”

Ter hoogte van het incident liet de politie het verkeer beurtelings passeren over een rijstrook.