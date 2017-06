Zit de wereld binnenkort zonder camembert?

Liefhebbers van camembert zullen het niet graag horen, maar er dreigt een schaarste van de enige soort die als merk is geregistreerd. De zogenaamde Camembert de Normandie is tegenwoordig heel zeldzaam, dat meldt persagentschap Bloomberg.

Van de 360 miljoen cirkelvormige stukken camembert die elk jaar in Frankrijk worden geproduceerd, zijn er slechts 4 miljoen gecertificeerd met de bijzondere postzegel. Dat betekent dat liefhebbers van de kaas, zeker buiten Frankrijk, serieus mogen zoeken naar the real deal. De kaas wordt op een bijzondere en zeer trage manier gemaakt. De melk moet rauw en ongefilterd zijn en van Normandische koeien komen die gras en hooi eten. Let wel: dat voedsel dient afkomstig te zijn van lokale weides.

Maar tegenwoordig worden steeds meer kleine kaasboerderijen opgekocht door grotere kaasmakers, een van de gevolgen van de kaasoorlog in 2007. Verschillende grote producenten stapten toen naar de rechtbank met één eis: de regels veranderen om de streekgebonden camembert te maken. Ze wilden gepasteuriseerde melk gebruiken in plaats van de rauwe variant omdat ze zo sneller meer kaas kunnen produceren.

De kleine zelfstandige wilde de kaas op de authentieke manier blijven maken en de Franse regering gaf de lokale zaakvoerders uiteindelijk gelijk. Vandaag zijn ze echter met minder boeren die de kaas op de authentieke manier maken. En de grote bedrijven die de rechtszaak verloren? Die maken nu in dezelfde streek een versie van de specialiteit, maar dan zonder het begeerde kwaliteitslabel. Op de etiketten staat vaak ‘product uit Normandië’, maar de smaak en structuur verschillen van de originele lekkernij.