Ranst - In het opvangcentrum voor asielzoekers in de Broechemse Van den Nestlaan 104 kunnen kinderen tussen vier en twaalf op zaterdag 24 juni komen spelen, ravotten of knutselen.

Ouders zijn ook welkom en kunnen als ze dat willen deelnemen aan een rondleiding door het centrum dat in september zijn vijftiende verjaardag viert.

De middag start om 14 u en duurt tot 16u.

http://www.fedasil.be/broechem