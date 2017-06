Culinaire happening Brew&Stew bij De Koninck

Antwerpen 2018 / Berchem - De bewoners van de Stadsbrouweri De Koninck organiseren dit weekend hun eerste Brew and Stew, een klein culinair festival op eigen grond. Een thuismatch om van te smullen dus.

Brew en Stew wordt georganiseerd in het straatje dat door de oude brouwerij loopt. “Daar mag je je aan een fijne combinatie van lekkers en muziek verwachten”, zegt woordvoerder Seppe Slaets. “Onder meer DJ Vinylah en deejay Stef’N zorgen met live-acts voor de ambiance.”

Maar de hoofdacts van het weekend zijn natuurlijk de bewoners zelf. Zij hebben allemaal gerechtjes gekozen, die perfect weergeven waarvoor ze staan en die ze aanbieden in de kraampjes in de straat. Zo zijn er ijsjes van Jitsk, pulled pork van de barbecue en gerookte zalm van Black Smoke, een bitterbal met een coulis van dragon en pickles van The Butcher’s Son. Er is een fijne selectie vleeswaren en speciale hamburger en een springroll The Butcher’s Store, een soepje en een vegetarische degustatie van Ons Logisch Voedsel, een kaasbordje van kaasmeesters en zelfs een garnaalkroketje van de culinaire uitgeverij Minestrone.

Oh ja, er zijn bierstandjes met proevertjes van Triple d’ Anvers, de jongste testbrew Lost in Spice en natuurlijk Bollekes.

Brew and Stew, Stadsbrouwerij De Koninck, Boomgaardstraat, zaterdag van 12 tot 22u, zondag van 12 tot 20u.