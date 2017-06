Verkrachters van Kelly gaan in cassatie

Turnhout - De ontvoerders en verkrachters van de Turnhoutse Kelly hebben cassatieberoep aangetekend tegen hun veroordeling eind vorige maand door het hof van beroep.

Ronald Van Kemenade (35) en zijn neef Clint Verbeek (32) kregen op 30 mei in Den Bosch acht jaar celstraf. De twee Eindhovenaars misbruikten het meisje urenlang, begin januari 2012. Ze was toen 19 jaar.

Op 1 januari 2012, rond 5 uur ’s ochtends, werd Kelly in Turnhout in een wagen gesleurd en geblinddoekt. De vrouw werd nadien door haar belagers naar een flat in Eindhoven gevoerd. Daar werd ze urenlang verkracht. Daarna werd ze buiten en binnen met een bijtende vloeistof gereinigd en in een weiland in Waalre achtergelaten.

Het hof van beroep besliste Van Kemenade ook ter beschikking te stellen van de regering. Dat betekent dat hij na het uitzitten van zijn straf pas kan vrijkomen na toestemming van het ministerie van Justitie. Verbeek kreeg ook acht jaar cel, maar geen tbs.