Van alle populaire vakantielanden in Europa is dit het goedkoopst

Mocht je nog een zonnige vakantiebestemming zoeken, dan is Griekenland een goed idee. Het is er niet alleen prachtig weer, in dit land slaap en eet je ook het goedkoopst.

Van de vijf populairste zomervakantielanden (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland) betaal je in Griekenland het minst voor een hotelovernachting of een etentje op restaurant. Dat meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van cijfers van Eurostat.

Frankrijk is het duurste land uit de top vijf. De hotel- en horecaprijzen liggen daar ruim een zesde hoger dan gemiddeld in de hele EU. Duitsland en Italië zijn ook relatief duur.

Spanje is vrij goedkoop en Griekenland spant de kroon. Daar betaal je het minst om op hotel of uit eten te gaan.

Wil je echt goedkoop reizen, dan kies je beter een iets minder populaire bestemming. In Albanië bijvoorbeeld kan je slapen of reizen voor prijzen die 60 procent onder het Europese gemiddelde liggen. Ook in Macedonië is het veel goedkoper dan gemiddeld.

Zwitserland is nog altijd heel erg duur. Daar wordt in de horeca ruim twee derde meer betaald dan gemiddeld.