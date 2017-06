Lillo decor voor internationale thriller

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - De Zuid-Afrikaanse schrijfster Chanette Paul schreef een internationale thriller die in haar thuisland begint en zijn ontknoping kent in Lillo.

“Offerlam” en “Offerande” zijn twee thrillers van Chanette Paul, die apart te lezen zijn maar eigenlijk een afgerond geheel vormen. In de twee boeken spelen Leuven en Gent een belangrijke rol. De Kontichse Elke Van den Bergh vertaalde de boeken in het Nederlands.

Zij nam me mee naar Lillo. “Ik was meteen verliefd op het dorpje en wist toen dat ik de ideale plaats had gevonden voor de climax van mijn tweeluik. Toen zag ik het kruitmagazijn en dat historische gebouw liet me niet meer los. Dat is de speciale magie die je als schrijver soms tegenkomt”, zegt Chanette Paul vanuit Zuid-Afrika.