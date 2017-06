Avontuur voor Mouha en Gielen op World Tour beachvolleybaltoernooi eindigt in zestiende finales

Liesbeth Mouha en Katrien Gielen zijn er op het World Tour beachvolleybaltoernooi in Den Haag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales. Het Belgische duo moest in drie sets (21-16, 19-21 en 16-14) de duimen leggen voor de Braziliaanse tandem Barbara De Freitas en Fernanda Alves.