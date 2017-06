Kerkbeleidsplan wordt besproken tijdens open vergadering

Ranst - De overheid en de bisschoppen vragen de gemeenten om na te denken over een lange termijnvisie over wat er met de parochiekerken moet of kan gebeuren.

In Ranst is een dergelijk plan opgesteld door de kerkfabrieken, het kerkbestuur en de parochieteams. Ook de gemeente heeft over de kerkentoekomst nagedacht en het resultaat van die denkoefening wordt voorgesteld tijdens een open informatievergadering op 27 juni vanaf 20u in het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57.

Iedereen die zich betrokken voelt of opmerkingen wil formuleren is welkom en het plan zal nadien ook raadpleegbaar zijn via de gemeentelijke webstek.