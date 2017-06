Belgian Cats beginnen EK basketbal met zege na heuse thriller

De Belgian Cats hebben vrijdag in Praag hun eerste wedstrijd op het EK basketbal gewonnen. De Belgische basketsters klopten Montenegro echter pas na een zenuwslopende thriller: 66-64.

De Belgen namen meteen het initiatief en stonden na het eerste kwart 25-13 voor. Ook in het tweede kwart hielden de withemden de voorsprong vast. België mocht zo gaan rusten met een marge van negen punten (40-31).

Na de pauze duurde het even voor de motor van de Cats weer aansloeg. Montenegro naderde tot op enkele punten maar uiteindelijk namen de Cats opnieuw de bovenhand. Aan het einde van het derde kwart stond het 52-46.

In het vierde en laatste kwart groeide de partij uit tot een echte thriller. Montenegro kwam op 14 seconden van het einde terug tot op amper 1 puntje maar de kloof dichten lukte niet. Uiteindelijk wonnen de Cats met 66-64.

Kim Mestdagh kroonde zich met 19 punten tot topschutter voor Emma Meesseman (18 ptn), Marjorie Carpreaux (12 ptn) en Ann Wauters (8 ptn). In het verliezende kamp scoorde Angelika Robinson net als Mestdagh 19 punten.

Favoriet Rusland

De eerste wedstrijd was meteen cruciaal want er moest gewonnen worden om een realistische kans op de kwartfinales te behouden. De Belgian Cats zitten in poule D immers met naast Montenegro ook Rusland en Letland. Morgen/zaterdag (15 uur) speelt de Belgische selectie in groep D tegen favoriet Rusland. Maandag (12u30) wacht Letland.

De eerste mag rechtstreeks naar de kwartfinales, nummers twee en drie spelen barrages, en België kan in poule D maar beter op plaats twee na favoriet Rusland mikken want als het derde wordt wacht in de barrages in principe immers Frankrijk of Servië. En beide landen lijken een onhaalbare kaart. Bij een tweede plaats wacht waarschijnlijk Griekenland of Slovenië.

Het is van 2007 geleden dat de Belgische basketvrouwen nog eens op een EK stonden. In het Italiaanse Chieti werden de Cats toen zevende.