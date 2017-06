In deze rubriek gaat culinair auteur en foodie Luc Hoornaert op zoek naar vier uitstekende bereidingen van populaire gerechten. Deze week: falafel.

Falafel is een vegetarisch gerechtje dat het, net als sushi, tot fastfood heeft geschopt. Het wordt meestal verkocht in shoarmazaken, waar het in een pitabroodje wordt gepropt of op een schotel met (diepvries)frietjes ...