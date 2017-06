Van Hool werft extra personeel aan voor groot order van BASF

Lier - Voertuigenconstructeur Van Hool is gestart met de productie van 482 tankcontainers voor het Duitse chemieconcern BASF. De tankcontainers zijn bedoeld voor het transport van chemische producten op het spoor. Van Hool noemt het order vrijdag “bijzonder betekenisvol”, aangezien het om een zesde van de jaarlijkse productie industriële voertuigen gaat. Het bedrijf verwacht ook extra aanwervingen.

Van Hool en BASF ontwikkelden samen de nieuwe types tankcontainers voor het transport per spoor. Het gaat om tankcontainers van 13,7 meter lang met een basisvolume van 53 of 63 kubieke meter, tot tankcontainers van 15,8 meter lang met een basisvolume van 73 kubieke meter. Dit jaar levert Van Hool een negentigtal stuks en twee prototypes af. Volgend jaar wordt de rest van het order uitgeleverd, klinkt het.

Revolutionair product

Foto: BELGA

“De samenwerking tussen Van Hool en BASF heeft ertoe geleid dat we een revolutionair product hebben ontwikkeld dat het transport van chemische producten ingrijpend zal veranderen”, zegt Erik Taeymans, directeur van de bedrijfstak Industriële Voertuigen bij Van Hool, in het persbericht. Het bedrijf oordeelt dat de tankcontainer mogelijk meer wegtransport van chemische goederen naar het spoor zal verschuiven. “Dat komt het verkeer op de weg en het milieu ten goede.”

Van Hool zal door het order van BASF extra mensen aanwerven, vooral lassers. Over hoeveel nieuwe werknemers het juist gaat, kan de constructeur nog niet zeggen. Wel staan er momenteel 90 vacatures open bij Van Hool, van wie een “belangrijk aantal voor dit order”, zo is vrijdag bij de constructeur vernomen.

De constructeur is gevestigd in Koningshooikt (Lier). Van Hool telt 4.450 medewerkers wereldwijd, van wie het grootste deel in de productievestigingen in Koningshooikt en in Skopje in Macedonië.