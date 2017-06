Topmodel test de voedseltrends van Pinterest: "Is dit wat zeemeerminnen eten bij de thee?"

Voedseltrends op Pinterest, Facebook en Instagram, heel leuk om naar te kijken tot je ze zelf eens probeert te maken.Topmodel Karlie Kloss ging de uitdaging aan en wilde wel eens weten of al die hippe en virale trends ook zo lekker zijn als ze er uitzien.

Het internet barst van de hipste brunchreceptjes en koekjes of ijsjes in de meest opvallende kleuren. Voedseltrends zien er altijd heel erg mooi uit en worden dan ook massaal gedeeld op sociale media.

Amerikaans topmodel Karlie Kloss ging de uitdaging aan om ook eens enkele van die mooie voedseltrends zelf te maken. Ze testte enkele recepten uit en geeft in een video haar ongezouten mening. Ze probeerde drie populaire recepten en gaf hen een 'like' of niet.

1. Cloud eggs, de hipste brunch van het moment

Een fluffy wolkje van opgeklopt eiwit en het eigeel in het midden. Clouds eggs worden massaal gegeten als ontbijt of als brunch, zo lijkt toch op internet.

#cloudeggs Een bericht gedeeld door Luca Santini (@lucasantiniofficial) op 7 Nov 2016 om 4:22 PST

Karlie Kloss maakte de eggs en die kregen meteen een dikke duim omhoog. Ze noemt de eitjes bijzonder Instagramwaardig en een lekkere snack vol proteïnen.



2. Aquarium cookies, bijna te mooi om op te eten

Bij ons zijn ze nog niet zo ingeburgerd, maar in Amerika zijn de koekjes heel populair bij kinderen. Je maakt klassieke koekjes, haalt het midden uit, smelt snoepjes in het midden, plakt twee koekjes aan elkaar met witte chocolade en that's it...

Toch te mooi om waar te zijn volgens het topmodel. Ze zien er vooral uit als iets wat zeemeerminnen eten bij de thee. Niet iets om gezellig te maken met onze kinderen dus. Ze kosten te veel tijd en plakken aan de tanden.



3. Chocolaatjes gemaakt in het ijsblokbakje, fris en lekker

Je kan ze vullen met fruit, of met amandelen of caramel en het is vooral een heel snelle manier om thuis goedkope pralines te maken. Je smelt chocolade, giet je ijsblokbakje voor een derde vol, stopt het geheel al drie minuten in de diepvries, doet er naar keuze nog een vulling bij, nog wat opvullen met gesmolten chocolade, terug in de diepvries, en klaar!



Een hit, volgens Karlie Kloss. Heel lekker en heel makkelijk om te maken.