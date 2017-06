Hond overleden nadat hij twee uur lang wordt achtergelaten in snikhete auto

Geel - De politie heeft donderdagnamiddag een hond bevrijd die zat opgesloten in een geparkeerde wagen in de Nieuwstraat in Geel. De auto stond in de volle zon en de eigenaar had het dier twee uur alleen gelaten. De Mechelse herder werd nog naar de dierenarts gebracht, maar overleed daar afgelopen nacht.

De eigenaar had zijn hond opgesloten in de koffer van zijn Audi in de drukke Nieuwstraat. Een verontruste voorbijganger verwittigde de politie. Toen zat het dier al twee uur in de auto, aldus de lokale politie. Het dier werd bevrijd en naar een dierenarts gebracht.

Foto: Facebook

Vrijdagochtend om 3 uur overleed de hond. “Er was niets meer te ondernemen om dit leven te redden”, aldus de dierenarts van Dap PetCare. “Toch wil ik iedereen bedanken die geduimd en meegeleefd heeft met dit dier. En voor de kaarsjes die velen gebrand hebben. Dat het een troost mag zijn deze Mechelse Herder het niet bewust meegemaakt heeft. Sterkte aan allen die deze hond hebben liefgehad op de korte tijd dat ze hem kenden.”

“Op een uur tijd loopt de temperatuur in een auto bij een buitentemperatuur tegen de 30 graden gemakkelijk op naar meer dan 50 graden”, waarschuwt de politie. “Twijfel nooit om de politie onmiddellijk te verwittigen als een dier bij warm weer in een gesloten auto zit opgesloten!”

Foto: Facebook

Foto: Facebook