Fouad Belkacem krijgt geen beperkte detentie

Antwerpen - De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank heeft vrijdag beslist dat Fouad Belkacem geen beperkte detentie krijgt. De voormalige leider van Sharia4Belgium wilde overdag de gevangenis verlaten om bijvoorbeeld werk of een opleiding te zoeken, maar vangt bot.

Belkacem zit sinds 17 april 2013 onafgebroken in de gevangenis. Momenteel resideert hij in een speciale afdeling voor veroordeelde terroristen in de gevangenis van Hasselt. Hij werd veroordeeld voor een celstraf van 12 jaar wegens zijn leiderschap bij een terroristische organisatie. Aangezien hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kon hij om halftijdse detentie vragen.

De ex-leider van Sharia4Belgium wilde zijn tijd buiten de gevangenis gebruiken om werk te zoeken en om te zorgen voor zijn drie kinderen. De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank willigde het verzoek van Belkacem, die niet aanwezig was bij de uitspraak, vrijdag echter niet in. Het onderzoek van de psychosociale dienst is nog niet afgerond en hij kan nog geen controleerbaar reclasseringsplan voorleggen. Belkacem moet dus nog minstens een jaar in volledige detentie blijven, omdat hij pas in juni 2018 een nieuw verzoek tot de strafuitvoeringsrechtbank kan richten.

Liliane Verjauw, advocaat van Belkacem, had voordien niet verwacht dat hij op halve vrijheid gezet zou worden. “Hij is geen gevaar voor de maatschappij en zou niet liever doen dan meehelpen aan deradicaliseringsprojecten.”