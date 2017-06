NBA-kampioen viert titel met indrukwekkende parade, superster LeBron James is kop van jut

De Golden State Warriors hebben de vijfde NBA-titel uit de clubgeschiedenis uitbundig gevierd met de fans. Honderdduizenden mensen stonden donderdag langs de kant van de weg in Oakland om de basketvedetten toe te juichen tijdens een parade door de Californische stad.

In een open bus, met vedetten Stephen Curry en Kevin Durant voorop, werden de Warriors door de straten van Oakland gevoerd. Curry, met een dikke sigaar tussen de tanden, zwaaide enthousiast met de Larry O’Brien trofee naar de vele in de clubkleuren getooide supporters.

“LeBron James: jij bent ermee begonnen”

Draymond Green liet zich opmerken door in een toespraak de draak te steken met LeBron James van tegenstander Cleveland. Die had vorige zomer gezegd dat de Warriors, na het aantrekken van Durant, een “superteam” hadden samengesteld en zo voor een onevenwicht zorgden in de competitie. “Superteam hier, superteam daar, ik heb nooit in een superteam gespeeld. Jij bent ermee begonnen, wij zijn gewoon beter”, grijnsde Green, die daarmee verwees naar de transfer van LeBron James richting Miami, waarmee ‘LBJ’ twee keer kampioen werd.

Meerdere spelers droegen ook een t-shirt met het opschrift ‘Quickie’, een verwijzing naar de vlotte 4-1 zege in de finale en naar de zaal van Cavaliers...

Golden State kroonde zich maandag tot kampioen door in de finale tegen titelverdediger Cleveland een vierde en beslissende 129-120 zege te boeken. Voor de Warriors was het de tweede titel in drie jaar, de vijfde ooit (na 1947, 1956, 1975 en 2015).

Foto: EPA

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: EPA

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: USA Today Sports

Foto: AFP