Dafne Schippers viert 25e verjaardag dan toch in stijl, hoewel jury nog even roet in het eten strooide

De Nederlandse atlete Dafne Schippers heeft haar 25e verjaardag donderdag met een zege gevierd. Ze maakte op de Bislett Games in Oslo een valse start op de 200 meter, maar mocht na protest toch van start gaan en won vervolgens in 22.31. Daarmee bleef ze de Ivoriaanse Murielle Ahouré (22.74) en de Jamaicaanse Simone Facey (22.77) voor.

Na de race werd Schippers voorlopig nog gediskwalificeerd, tot de IAAF haar beroep behandeld en uiteindelijk ook aanvaard had. “Het was erg luidruchtig bij de start, zo erg dat ik me niet goed kon concentreren”, lichtte Schippers toe.

Foto: EPA

De Canadees André De Grasse won de 100 meter voor mannen. In 10.01 was hij de Brit Chinjidu Ujah (10.02) en de Ivoriaan Ben Youssef Meité (10.03) net te snel af. “Het is mijn beste tijd van het seizoen. Hopelijk zet de progressie zich voort en kan ik snel onder de tien seconden duiken”, reageerde de 22-jarige De Grasse.

Het was kil in de Noorse hoofdstad en dat zorgde ervoor dat er weinig topprestaties geleverd werden. Het bleef bij één enkele beste wereldjaarprestatie. Die kwam met 2m38 op naam van de Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim.