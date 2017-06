Campina en zijn eerste windmolen

Turnhout -

De coöperanten van Campina Energie verzamelden donderdagavond op de site van de voormalige drukkerij Proost, waar de fundamenten voor een windmolen worden gegoten. Het gaat om de eerste van twee windmolens in Turnhout waarin de burgercoöperatie financieel participeert. De andere komt op het terrein van Avery Dennison. De bouwheer is Eneco Wind Belgium. De schop ging in maart in de grond, na de zomer worden de mast en de wieken geplaatst. Campina Energie stapt als coöperant in Eneco Wind Belgium zodra de molens elektriciteit produceren. De financiële middelen, die hopelijk snel een dividend opleveren, werden in geen tijd opgehaald. Nieuwe projecten volgen gauw.