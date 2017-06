Vind en beschilder de ezel

Turnhout -

In het centrum van Turnhout, tussen de oude en de nieuwe locaties van de academies, duiken in de nacht van vrijdag op zaterdag honderd (schilders)ezels op. Wie er een vindt, mag die mee naar huis nemen, om deze te beschilderen, versieren, kortom, te pimpen. Als je de gepimpte ezel voor vrijdag 23 juni om 16u terugbrengt naar de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in de Gemeentestraat, maak je kans op een prijs. Die wordt zaterdag 24 juni uitgereikt, vlak voor de feestelijke sluiting van de oude academies. Wellicht krijgt de gelauwerde ezel ook een plaats in de nieuwe Kunstencampus.