Antwerpen - In de Korte Sint-Annastraat, aan de Sint-Jacobsmarkt, heeft Jeugdzorg Emmaüs het klooster van de Apostolinnen en de beschermde Van Stralentoren volledig gerestaureerd. Uw krant kreeg een rondleiding doorheen de verborgen parel, in het hartje van de stad.

Het gebouwencomplex dateert van midden zestiende eeuw en kwam in 1565 in het bezit van de toenmalige Antwerpse burgemeester Antoon van Stralen (1521-1568). De toren is naar hem vernoemd en werd in 1947 ...