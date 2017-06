Lier - De zaak van de bebloede man in het zonnecenter Apollo lijkt opgelost. De politie pakte twee kerels op die maandagnacht op bezoek kwamen bij uitbater Carl Caers. Het ging om cafékennissen. Het bezoek draaide echter uit op een schermutseling waarbij Caers ernstig gewond raakte.

