Nijlen / Brecht - Een 51-jarige Nijlenaar stond voor de correctionele rechtbank terecht voor het bezit van drugs. De zaak kwam aan het licht toen hij en een vriendin het bewustzijn verloren in een jacuzzi.

Christiaan D.G. uit Nijlen ging in het najaar van 2015 met een vriendin naar een sauna in Brecht. Ze hadden xtc gebruikt, maar toen dat maar weinig effect had, namen ze ook vloeibare xtc (GHB) in. “Zowel ...