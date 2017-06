Wijnegem - Wijnegem was in 2016 de sterkst groeiende gemeente van Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale overheid. Het inwonersaantal steeg afgelopen jaar met 3,1% tegenover het jaar voordien.

Op 1 januari 2016 telde de gemeente 9.365 inwoners. Exact één jaar later stonden 9.659 inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat is de sterkste stijging van alle gemeenten in Vlaanderen. Schepen ...