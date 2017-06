Hoevenen / Stabroek - Herman Van den Bergh (59) en zijn vrouw Myriam Leemans (57) ondervinden dagelijks problemen om met hun auto in of uit hun garage te kunnen. Dat komt omdat vlak voor hun garage in de pas heringerichte Krekelberg een parkeerplaats ligt.

