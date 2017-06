Sint-Amands - Heel wat inwoners van Sint-Amands hebben gisteren het eerste infomoment over de gemeentefusie bijgewoond. Verscheidene mensen hadden nog vragen bij de fusie tussen Puurs en Sint-Amands.

Ongeveer 170 mensen zakten gisteren in de late namiddag en vooravond af naar gemeenschapscentrum De Nestel in Sint-Amands. Eerst kregen ze toelichting over de nakende fusie tussen Puurs en Sint-Amands. ...