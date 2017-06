Laszlo Bölöni op weg naar de Bosuil als hoofdcoach

Antwerp is nog de enige eersteklasser zonder trainer, maar lang duurt dat niet meer. De nieuwe sportieve baas Luciano D’Onofrio heeft de ideale T1 in gedachten om van de Great Old weer een succesvolle club te maken: Laszlo Bölöni (64). De Roemeen, die Standard in 2009 naar de titel leidde, staat voor discipline en is een coach met wie grote namen best graag samenwerken. Komt de deal rond, dan kan het duo D’Onofrio-Bölöni Antwerp snel laten groeien.