Van Overtveldt niet op eerste maar laatste plaats op N-VA-lijst in Mechelen

Mechelen - De knoop is doorgehakt. In tegenstelling tot de verwachtingen kiest federaal minister Johan Van Overtveldt (61) níét voor het lijsttrekkerschap van de N-VA in Mechelen bij de lokale verkiezingen van 2018, maar gaat hij de lijst duwen. Zo kan hij minister blijven.

Johan Van Overtveldt, huidig minister van Financiën in de federale regering, verhuist van Kapellen naar de Dijlestad voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het gerucht ging al maanden, maar de beslissing liet op zich wachten. Zo lang dat zelfs binnen de Mechelse N-VA-afdeling de nervositeit toenam. Komt hij of komt hij niet?

Het antwoord is ja, bevestigt Van Overtveldt nu aan uw krant. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet over één nacht ijs zou gaan, dat ik een weloverwogen keuze zou maken op basis van persoonlijke en professionele afwegingen”, aldus de minister.

Waarom wordt Van Overtveldt toch geen lijsttrekker? “Als minister van Financiën wil ik met volle aandacht mijn werk in de federale regering voortzetten en ervoor zorgen dat de hervormingstrein op volle toeren blijft rijden. Ik ben dus niet van plan om te doen alsof ik kandidaat-burgemeester van Mechelen ben. Maar ik ga wel actief meewerken aan het project van de N-VA in Mechelen”, zegt Van Overtveldt.

Lijsttrekker nog onbekend

Wie voor N-VA in Mechelen de lijst zal trekken, is volgens de lijstduwer nog niet beslist. “Dat is voor later. We zijn nu vooral bezig met het uittekenen van het verkiezingsprogramma.”

In 2012 was huidig eerste schepen en Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx lijsttrekker. Gisteren raakte ook bekend dat Bart De Nijn, een ander bekend lokaal gezicht en voormalig gedeputeerde, in januari 2018 zijn mandaat als schepen van Openbare Werken opnieuw opneemt. Na een veroordeling voor belangenvermenging zette hij tijdelijk een stap opzij, maar in beroep werd hij vrijgesproken.