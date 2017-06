Mechelen - Wie Kanvar nog wil zien wedijveren met Ming Jung, moet zich haasten. Begin juli verhuist de olifantenbul van de Antwerpse Zoo naar Planckendael. “De trainingen voor zijn verhuizing lopen voortreffelijk”, glunderen de verzorgers.

“We zitten nu in het stadium dat hij zelf zijn poot aangeeft zodat we hem veilig in de kist kunnen vastklikken”, zegt olifantenverzorgster Annelies Hillewaere bij de enorme transportkist in ...