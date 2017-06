Wonen in een ‘tiny house’: goedkoop en snel gekuist

Tik in een zoekmachine ‘tiny house’ in en je krijgt duizenden afbeeldingen van onder andere schattige houten huisjes in het bos en strakke designexemplaren. Wonen in een huis van maximum 50 m², het is niet voor iedereen weggelegd. Zou jij het kunnen? Deze zomer kan je het een weekend of midweek uitproberen in ‘the pop-up hotel’.

Geen hoge maandelijkse hypotheekaflossing meer, geen poetsvrouw, geen uren werken aan onderhoud en weg met de kelder en zolder vol rommel: veel mensen dromen ervan, maar het is slechts een kleine minderheid die vandaag écht de stap zet naar héél klein wonen. Het vraagt een mentaliteitswijziging,

Tiny houses omvatten maximaal 50 m² en idealiter zijn ze ook zelfvoorzienend en mobiel. Kostprijs? Tussen de 25.000 en 40.000 euro. Een nul eraf ten opzichte van een écht huis, dus.

De tiny house movement staat in ons land nog in z’n kinderschoenen maar het is een groeiende beweging. In de Verenigde Staten staan naar schatting al meer dan tienduizend kleine huisjes. Het fenomeen ontstond er na de vastgoedcrisis en instortende economie. Mensen dachten na over beter betaalbare en flexibele woonvormen.

Ook in Nederland zijn de tiny houses aan hun opmars bezig, in België loopt de wetgeving nog wat achter. Woonhuizen moeten nu eenmaal aan bepaalde afmetingen voldoen en ook op bouwgrond rusten heel wat voorschriften.

Zelf eens uitproberen?

Deze zomer kan je in de West-Vlaamse bossen van Hertsberge uitproberen hoe dat is leven in zo’n klein huisje. Middenin de natuur staan daar twee tiny houses opgesteld, een zwemvijver, buitensauna en bosbibliotheek. Onthaasten is het sleutelwoord voor Thomas D’Hooge, bezieler van the pop-up hotel. Wifi zal je er niet vinden, en ook de gsm wordt bij voorkeur uitgezet. “Ik wil mensen vooral een plaats geven om te rusten, om te onthaasten en vooral om te genieten van het leven.”

Deze Limburgse bouwt eigen tiny house

Het eerste tiny house van Limburg staat op dit moment in Wijchmaal (Peer). Daar bouwt de Genkse Suzanne Dom (36) met de hulp van een gepensioneerd brandweerwagenbouwer haar huis op wielen.

“Ik wilde een huisje dat mobiel is, waardoor je gemakkelijker kan verhuizen. Ik sprak met mensen over wat kan en mag, maar daar raakte ik niet wijzer van. Daarop besloot ik er gewoon voor te gaan”, vertelt ze in het Belang van Limburg.

Suzanne ontwierp haar huisje zelf. “Ik hield rekening met de maximale afmetingen en aantal kilo’s om het over de weg te mogen vervoeren. Ondertussen zijn we klaar om de binnenkant af te werken. Mijn grootste bekommernis is nu een plek zoeken waar het huis kan staan. Samen met andere enthousiastelingen plannen we een kleine community van enkele tiny houses in het Leuvense. We voeren gesprekken met gemeenten en de provincie. Hopelijk vinden we grond waar we mogen staan.”

